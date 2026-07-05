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Besökare på The Great American State Fair. (AP)
Trumps USAFirandet av USA:s 250-årsdag

Pickleföretag lämnar mässan efter sydstatsflagga

Av Adam Lindh
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Pickleföretaget Mt. Olive Pickle Company har dragit sig ur Donald Trumps mässa Great American State Fair i Washington, som arrangeras med anledning av USA:s 250-årsjubileum.

Anledningen är att den kontroversiella sydstatsflaggan ingår i en av utställningarna, rapporterar The Hill. Flaggan användes av sydstaterna under det amerikanska inbördeskriget och förknippas i dag med högerextrema grupper i USA.

Företaget, som kommer från North Carolina, hade bjudits in att delta i delstatens utställning. Men efter att en video visat att sydstatsflaggan fanns med valde företaget att dra sig ur. Enligt Mt. Olive Pickle Company kände man inte till att flaggan ingick.

”Vårt företag står för människovärde, möjligheter och frihet”, skriver företaget i ett uttalande.

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North Carolina är en av flera delstater som inte deltar officiellt
thehill.com
Mässan anordnas av den Trumpstödda organisationen Freedom250
www.theguardian.com
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