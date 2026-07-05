Pickleföretag lämnar mässan efter sydstatsflagga

Pickleföretaget Mt. Olive Pickle Company har dragit sig ur Donald Trumps mässa Great American State Fair i Washington, som arrangeras med anledning av USA:s 250-årsjubileum.

Anledningen är att den kontroversiella sydstatsflaggan ingår i en av utställningarna, rapporterar The Hill. Flaggan användes av sydstaterna under det amerikanska inbördeskriget och förknippas i dag med högerextrema grupper i USA.

Företaget, som kommer från North Carolina, hade bjudits in att delta i delstatens utställning. Men efter att en video visat att sydstatsflaggan fanns med valde företaget att dra sig ur. Enligt Mt. Olive Pickle Company kände man inte till att flaggan ingick.

”Vårt företag står för människovärde, möjligheter och frihet”, skriver företaget i ett uttalande.