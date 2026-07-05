Bild på svart kvinna och vit makt-anhängare viral
Under gårdagens 250-årsfirande i Washington DC samlades hundratals medlemmar av vit makt-gruppen Patriot Front i den amerikanska huvudstaden.
En bild tagen av Reuters-fotografen Cheney Orr har blivit viral. Den visar en svart kvinna sittande i en tunnelbanevagn, omgiven av maskerade Patriot Front-medlemmar.
Bilden har blivit omdiskuterad i sociala medier, där många kallar den symbolisk för två olika sidor av USA.
I ett uttalande till CNN kommenterar inrikesminister Doug Burgum vit makt-anhängarnas närvaro:
– Det de står för är verkligen inget jag håller med om. Men ett av USA:s fundament, som gör demokratin rörig, är yttrandefriheten.
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