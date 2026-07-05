Bild på svart kvinna och vit makt-anhängare viral

Under gårdagens 250-årsfirande i Washington DC samlades hundratals medlemmar av vit makt-gruppen Patriot Front i den amerikanska huvudstaden.

En bild tagen av Reuters-fotografen Cheney Orr har blivit viral. Den visar en svart kvinna sittande i en tunnelbanevagn, omgiven av maskerade Patriot Front-medlemmar.

Bilden har blivit omdiskuterad i sociala medier, där många kallar den symbolisk för två olika sidor av USA.

I ett uttalande till CNN kommenterar inrikesminister Doug Burgum vit makt-anhängarnas närvaro:

– Det de står för är verkligen inget jag håller med om. Men ett av USA:s fundament, som gör demokratin rörig, är yttrandefriheten.