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Bilden. (Cheney Orr / REUTERS)
Firandet av USA:s 250-årsdag

Bild på svart kvinna och vit makt-anhängare viral

Av Joel Malmén
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Under gårdagens 250-årsfirande i Washington DC samlades hundratals medlemmar av vit makt-gruppen Patriot Front i den amerikanska huvudstaden.

En bild tagen av Reuters-fotografen Cheney Orr har blivit viral. Den visar en svart kvinna sittande i en tunnelbanevagn, omgiven av maskerade Patriot Front-medlemmar.

Bilden har blivit omdiskuterad i sociala medier, där många kallar den symbolisk för två olika sidor av USA.

I ett uttalande till CNN kommenterar inrikesminister Doug Burgum vit makt-anhängarnas närvaro:

– Det de står för är verkligen inget jag håller med om. Men ett av USA:s fundament, som gör demokratin rörig, är yttrandefriheten.

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Enligt gruppen deltog runt 400 medlemmar
Reuters  · Ofta betalvägg
Burgum: Tillåtet enligt konstitutionen
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Sjöng ramsor om att ”återta USA”
www.nbcwashington.com
Inga stökigheter uppstod
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