En militärhelikopter flyger över Peru. Arkivbild från 2015.

Åtta militärer har dött när en militärhelikopter kraschade i sydöstra Peru, uppger landets försvarsdepartement enligt BBC.

Helikoptern försvann under ett räddningsuppdrag på torsdagen och hittades dagen därpå. Endast piloten var då vid liv.

Vad som orsakat kraschen är oklart, men området – ofta kallat ”kokaindalen” – präglas av återkommande våldsamheter och är hem till både kriminella gäng och vad som finns kvar av den maoistiska gerillan Perus kommunistiska parti.