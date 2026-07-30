Utpressningsoffer: Hoppas hon kan se våra behov

Peru står inför sin största säkerhetskris på årtionden, skriver AFP i samband med att konservativa Keiko Fujimori nu tar över makten.

Utpressning är ett av de största problemen, där privatpersoner och företag utsätts för påtryckningar från såväl inhemska som utländska kriminella nätverk. Roxana Quispe, som arbetar som bagare, har utsatts flera gånger om och vill se förändring.

– Jag hoppas hon kommer hit och ser våra behov.

Matförsäljaren Luzmari Anaya uttrycker sig skeptiskt.

– Jag tror inte hon uppfyller alla sina vallöften.