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Kvinna köper bröd i staden Urcos, 2 juni. (Rodrigo Abd /AP/TT)
Politiska läget i Peru

Utpressningsoffer: Hoppas hon kan se våra behov

Av Patrik Dahlin
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Peru står inför sin största säkerhetskris på årtionden, skriver AFP i samband med att konservativa Keiko Fujimori nu tar över makten.

Utpressning är ett av de största problemen, där privatpersoner och företag utsätts för påtryckningar från såväl inhemska som utländska kriminella nätverk. Roxana Quispe, som arbetar som bagare, har utsatts flera gånger om och vill se förändring.

– Jag hoppas hon kommer hit och ser våra behov.

Matförsäljaren Luzmari Anaya uttrycker sig skeptiskt.

– Jag tror inte hon uppfyller alla sina vallöften.

Fujimori vann med knapp marginal
AFP  · Ofta betalvägg
Ber genast oppositionen att godkänna utökade befogenheter i regeringens kamp mot brotten
AFP  · Ofta betalvägg
Utrikespolitiska institutet om Peru
bakgrund · www.ui.se
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Politiska läget i PeruKeiko FujimoriPeruLatinamerika