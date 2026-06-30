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Keiko Fujimori. (Martin Mejia /AP/TT / AP)
Politiska läget i Peru

Valet i Peru avgjort – Keiko Fujimori blir president

Av Adam Lindh
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Under måndagen stod det klart att Keiko Fujimori vann presidentvalet i Peru med minsta möjliga marginal. Färre än 50 000 röster skiljde henne från vänsterkandidaten Roberto Sánchez.

Den konservativa tillträdande presidenten blir landets första kvinnliga statschef. Segern innebär också att Fujimoridynastin återvänder till makten efter mer än två decennier.

Keikos far, den tidigare presidenten Alberto Fujimori, styrde landet mellan 1990 och 2000 men dömdes senare till fängelse för maktmissbruk och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Keiko Fujimori är också den senaste i raden av konservativa ledare i Sydamerika som fått stöd av USA:s president Donald Trump.

Under tisdagen gratulerade USA:s utrikesminister Marco Rubio Fujimori till segern och meddelade att Trumpadministrationen ser fram emot att fördjupa samarbetet med hennes regering.

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