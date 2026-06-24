Analyser: Djupt splittrande dynasti återfår makten i Peru

Med Keiko Fujimori får Peru inte bara sin första kvinnliga president. Hennes valseger innebär också att den djupt splittrande Fujimoridynastin återkommer till makten, skriver Reuters i en analyserande text.

Högerpolitikerns Fujimori är dotter till ex-presidenten Alberto Fujimori som styrde landet mellan 1990 och 2000 men sedan dömdes till 16 års fängelse för maktmissbruk. Även dottern har suttit i fängelse.

AFP skriver hon tidigare betraktats som konfrontativ men att hon på senare tid antagit en mjukare och mer försonande linje. Men trots det har hennes valkampanj till stor del kretsat kring frågor om ordning och hårdare tag mot kriminella, i linje med pappans politik på 90-talet.