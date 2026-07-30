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Bild från när Fujimori blev insvuren. (Martin Mejia /AP/TT)
Politiska läget i Peru

Peru har fått ny president – inleder första stora striden

Av Patrik Dahlin
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Den konservativa politikern Keiko Fujimori har svurits in som ny president i Peru. 42-åringen gick till val på att besegra kriminaliteten i det latinamerikanska landet, och redan under första dagen på jobbet ber hon kongressen att godkänna några av de åtgärder som regeringen vill gå fram med.

Hon vill bland annat placera ut militärer i områden med omfattande narkotikahandel, skriver AFP.

– Jag är säker på att oppositionen kommer stötta denna begäran, säger utrikesminister Carlos Espa.

Vill att regeringen beviljas utökade befogenheter
AFP  · Ofta betalvägg
Är dotter till Alberto Fujimori som var president på 1990-talet
AFP  · Ofta betalvägg
Utrikespolitiska institutet om Peru
bakgrund · www.ui.se
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