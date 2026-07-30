Peru har fått ny president – inleder första stora striden

Den konservativa politikern Keiko Fujimori har svurits in som ny president i Peru. 42-åringen gick till val på att besegra kriminaliteten i det latinamerikanska landet, och redan under första dagen på jobbet ber hon kongressen att godkänna några av de åtgärder som regeringen vill gå fram med.

Hon vill bland annat placera ut militärer i områden med omfattande narkotikahandel, skriver AFP.

– Jag är säker på att oppositionen kommer stötta denna begäran, säger utrikesminister Carlos Espa.