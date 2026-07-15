Åtta personer misstänks efter badplatsmordet

Totalt åtta personer misstänks vara inblandade i det misstänkta mordet på en badplats i Stenungsund, meddelar Åklagarmyndigheten. Utöver de tre som sitter häktade misstänkta för mord och mordförsök är fem personer anhållna i sin frånvaro.

– Det finns många vittnen till händelsen och det återstår många förhör att hålla samt fortsatt genomgång av övrigt bevismaterial, säger åklagaren Sonja Seligmann som leder förundersökningen.

De häktade hävdar att de agerade i nödvärn i bråket där en 20-årig man dog och en annan skadades.