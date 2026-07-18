Bråk om fotbolls-VM kan ha lett till Stenungsund-mordet

Mordet som skedde på en badplats i Stenungsund tidigare i juli kan ha inletts med en konflikt om pågående fotbolls-VM, enligt uppgifter till SVT Nyheter Väst. Bråket uppges ha startat i en gruppchatt om VM.

Åklagaren Sonja Silegmann bekräftar att konflikten började några dagar tidigare med en ”ganska obetydlig tvist” om fotboll, vilket sedan ska ha eskalerat.

Ett stort bråk bröt ut på badplatsen och så många som åtta personer har varit misstänkta i ärendet. Två personer i 20-årsåldern skadades och en av dem dog av sina skador. Enligt Silegmann återstår ännu många förhör med vittnen.