Ytterligare en man begärs häktad för badplatsmordet
Ytterligare en man begärs häktad misstänkt för mord och mordförsök i Stenungsund, meddelar Åklagarmyndigheten. Häktningsförhandlingen hålls i eftermiddag.
Sedan tidigare sitter tre personer häktade i ärendet.
Häromdagen meddelade Åklagarmyndigheten att totalt åtta personer var misstänkta i ärendet. I dagens utskick skriver myndigheten att två personer fortfarande är anhållna i sin frånvaro.
En person i 20-årsåldern dödades och en jämngammal skadades i bråket som bröt ut för en vecka sedan.
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