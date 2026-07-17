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20240226 Livboj på stranden, Vitemölla. Foto: Fotograferna Holmberg / TT / kod 96 (Martina Holmberg / TT)
Badplatsmordet i Stenungsund

Ytterligare en man begärs häktad för badplatsmordet

Av Marcus Lindén
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Ytterligare en man begärs häktad misstänkt för mord och mordförsök i Stenungsund, meddelar Åklagarmyndigheten. Häktningsförhandlingen hålls i eftermiddag.

Sedan tidigare sitter tre personer häktade i ärendet.

Häromdagen meddelade Åklagarmyndigheten att totalt åtta personer var misstänkta i ärendet. I dagens utskick skriver myndigheten att två personer fortfarande är anhållna i sin frånvaro.

En person i 20-årsåldern dödades och en jämngammal skadades i bråket som bröt ut för en vecka sedan.

Läs pressmeddelandet från Åklagarmyndigheten här
via.tt.se
Åtta personer misstänks efter badplatsmordet (15 juli)
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Badplatsmordet i StenungsundStenungsundVästra Götalands länBrottÅklagarmyndigheten