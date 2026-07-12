Tre begärs häktade efter mordet i Stenungsund
Tre av de personer som gripits efter mordet på en badplats i Stenungsund natten mot torsdagen begärs häktade, misstänkta för mord och försök till mord. En fjärde person har försatts på fri fot men är fortsatt misstänkt, skriver Göteborgs-Posten.
De misstänkta hävdar enligt tidningen att de agerade i nödvärn i det storbråk där en man i 20-årsåldern dödades och ytterligare en skadades.
– De förefaller ha tillhört samma sida i konflikten. De anhållna ingår i så fall i den andra grupperingen, säger åklagare Johan Fröjelin.
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