Tre begärs häktade efter mordet i Stenungsund

Tre av de personer som gripits efter mordet på en badplats i Stenungsund natten mot torsdagen begärs häktade, misstänkta för mord och försök till mord. En fjärde person har försatts på fri fot men är fortsatt misstänkt, skriver Göteborgs-Posten.

De misstänkta hävdar enligt tidningen att de agerade i nödvärn i det storbråk där en man i 20-årsåldern dödades och ytterligare en skadades.

– De förefaller ha tillhört samma sida i konflikten. De anhållna ingår i så fall i den andra grupperingen, säger åklagare Johan Fröjelin.