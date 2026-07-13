Åtta personer drunknade i juni: ”En positiv utveckling”

Under juni dog åtta personer i drunkningsolyckor i Sverige, rapporterar P4 Göteborg med hänvisning till preliminära siffror från Svenska livräddningssällskapet (SLS). Det är färre än motsvarande månad förra året, då 14 personer drunknade.

Efter flera år av ökande siffror kan månadens statistik tyda på ett trendbrott, säger Mikael Olausson, generalsekreterare för SLS. Han vill dock inte dra alltför stora växlar av statistiken.

– Men det är ändå en positiv utveckling, säger han.