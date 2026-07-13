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Badplats i Enköping. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Drunkningsolyckorna

Åtta personer drunknade i juni: ”En positiv utveckling”

Av Anders Hovne
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Under juni dog åtta personer i drunkningsolyckor i Sverige, rapporterar P4 Göteborg med hänvisning till preliminära siffror från Svenska livräddningssällskapet (SLS). Det är färre än motsvarande månad förra året, då 14 personer drunknade.

Efter flera år av ökande siffror kan månadens statistik tyda på ett trendbrott, säger Mikael Olausson, generalsekreterare för SLS. Han vill dock inte dra alltför stora växlar av statistiken.

– Men det är ändå en positiv utveckling, säger han.

Sju män och en kvinna drunknade
radio+text · Sveriges Radio
Totalt i år har 22 personer drunknat
TT

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