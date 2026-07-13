Nytt centrum ska utreda ökande drunkningsolyckor

Antalet barn i åldern 0–4 som behöver vård för drunkningsolyckor ökar. Det nya Centrum för drunkningsforskning vid Karolinska institutet ska ta reda på varför, rapporterar DN.

Drunkningsdödsfallen minskade i alla grupper mellan 1960-talet och 2010. Därefter har de planat ut, och de senaste tre åren ökat något.

Orsaken är oklar, enligt Andreas Claesson, docent i akutsjukvård och centrumets föreståndare.

– Vi har ju haft några fina somrar och då ökar risken för att fler exponerar sig. Något vi också ser i statistiken är att utlandsfödda män och pojkar är kraftigt överrepresenterade.