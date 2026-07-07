I genomsnitt tre barn per skolklass kan inte simma. Det visar en ny rapport från Svensk Simidrott, rapporterar TV4 Nyheterna.

Simkunnighet är ett kunskapskrav i grundskolan. Ändå får nästan hälften av de elever som inte klarar kraven inget extra stöd, enligt undersökningen.

– Det är livsviktigt att kunna simma, säger Erika Meeker, verksamhetsutvecklare på Svensk Simidrott, i Nyhetsmorgon.

Den bokstavliga betydelsen av det syns i statistiken. 103 personer dog i drunkningsolyckor under fjolåret, en ökning från 90 året innan och 73 år 2023.

Vid varmare väder ökar risken för drunkningsolyckor.

– Vi tror att vädret gör att fler sällanbadare söker sig till vattnet för att svalka sig, säger Mikael Olausson på Svenska livräddningssällskapet till SvD.