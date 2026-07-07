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Illustrationsbild. (Adam Ihse/TT)
Drunkningsolyckorna

Tre barn per skolklass kan inte simma – drunkningsolyckor ökar

Av Kinga Sandén
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I genomsnitt tre barn per skolklass kan inte simma. Det visar en ny rapport från Svensk Simidrott, rapporterar TV4 Nyheterna.

Simkunnighet är ett kunskapskrav i grundskolan. Ändå får nästan hälften av de elever som inte klarar kraven inget extra stöd, enligt undersökningen.

– Det är livsviktigt att kunna simma, säger Erika Meeker, verksamhetsutvecklare på Svensk Simidrott, i Nyhetsmorgon.

Den bokstavliga betydelsen av det syns i statistiken. 103 personer dog i drunkningsolyckor under fjolåret, en ökning från 90 året innan och 73 år 2023.

Vid varmare väder ökar risken för drunkningsolyckor.

– Vi tror att vädret gör att fler sällanbadare söker sig till vattnet för att svalka sig, säger Mikael Olausson på Svenska livräddningssällskapet till SvD.

Svensk Simidrott: Simkunnighet är inte bara att ta sig fram i vatten, utan också om att kunna agera säkert i en nödsituation
www.tv4.se
Det kan vuxna göra för att hålla uppsikt över barn som badar
www.tv4.se
Västra Götalands län har flest dödliga drunkningsolyckor (6 juli)
www.stromstadstidning.se
Högst risk för drunkning bland män över 65 år och pojkar mellan 10 och 19 år med utomeuropeiskt ursprung (13 juni)
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