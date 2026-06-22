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Livboj på en strand vid en sjö. (Tove Eriksson/TT)
Drunkningsolyckorna

Ledare: ”Simkunskap borde vara i nationens intresse”

Av Alice Hermansson
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Sommaren har gjort sitt intåg på tidningarnas ledarsidor.

I DN skriver man om hur drunkningsolyckorna har ökat de senaste åren och att det framför allt är pojkar och män över 60 år som sticker ut i statistiken. Det kan finnas flera orsaker bakom ökningen, bland annat sjöfylleri och att läroplanens simkrav inte är tillräckliga. Simkunskaper för alla borde vara ”nationens intresse”, enligt ledaren.

”Att lära sig simma är ett slags livförsäkring för den enskilde och borde inte vara beroende av var man bor eller hur stor plånbok föräldrarna har”.

I Aftonbladet skriver Markus Alexandersson om de familjer som inte har råd att fira semester. Han menar att Tidöpartierna hävdar att vanliga familjer har fått det bättre genom deras skattepolitik. Men enligt Alexandersson är det tvärtom – arbetande familjer har fått det tuffare.

”Tidöregeringen har ökat klyftorna mellan arbetare och tjänstemän. Och mellan män och kvinnor. I Ulf Kristerssons och Jimmie Åkessons Sommarsverige märks det tydligt”, skriver han.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Tack Kristersson, familjer har inte råd med semester
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Inte en sommar till – de tragiska drunkningsolyckorna måste få ett slut
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Brexit visar EU:s värde
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Centerns glädje är nu på hysterisk nivå
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Naomi Abramowicz: Vi behöver förstå mer om krockarna mellan Sverige och islam
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Tove Lifvendahl: S kan inte fly ansvaret för Botkyrka
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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DrunkningsolyckornaLedarsvepetLedareJimmie ÅkessonUlf KristerssonPolitik