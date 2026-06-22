Ledare: ”Simkunskap borde vara i nationens intresse”

Sommaren har gjort sitt intåg på tidningarnas ledarsidor.

I DN skriver man om hur drunkningsolyckorna har ökat de senaste åren och att det framför allt är pojkar och män över 60 år som sticker ut i statistiken. Det kan finnas flera orsaker bakom ökningen, bland annat sjöfylleri och att läroplanens simkrav inte är tillräckliga. Simkunskaper för alla borde vara ”nationens intresse”, enligt ledaren.

”Att lära sig simma är ett slags livförsäkring för den enskilde och borde inte vara beroende av var man bor eller hur stor plånbok föräldrarna har”.

I Aftonbladet skriver Markus Alexandersson om de familjer som inte har råd att fira semester. Han menar att Tidöpartierna hävdar att vanliga familjer har fått det bättre genom deras skattepolitik. Men enligt Alexandersson är det tvärtom – arbetande familjer har fått det tuffare.

”Tidöregeringen har ökat klyftorna mellan arbetare och tjänstemän. Och mellan män och kvinnor. I Ulf Kristerssons och Jimmie Åkessons Sommarsverige märks det tydligt”, skriver han.