Australien bygger upp beredskapen mot skogsbränder

Sedan de förödande skogsbränderna i Australien 2019–2020, då 33 människor och miljontals djur dog, har landet infört en rad åtgärder för att minska risken för en liknande katastrof.

Varningssystemen har byggts ut, och under perioder med hög brandrisk råder totalt eldningsförbud. Australien har också gjort det lättare att utlysa undantagstillstånd vid skogsbränder och byggt upp en samordnad flygflotta med vattenbombningsflygplan, rapporterar Financial Times.

Dessutom genomför brandkårer runt om i landet regelbundna, kontrollerade bränningar för att minska mängden ved och bark på marken – bränsle som annars kan ge näring åt skogsbränder.

– Vi måste släcka bränderna fem år innan de börjar, säger Jason Sharples, professor i skogsbrandsvetenskap.