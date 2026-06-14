Australien vann premiären – 20-åring tog dubbla rekord

Australien tog en viktig premiärseger i VM när man besegrade Turkiet med 2–0. 20-årige Nestory Irankunda slog dessutom dubbla rekord under matchen: yngst att starta för landet och yngste australiske målskytten i VM-sammanhang.

– Att få göra det där målet i dag var otroligt. Det är en fantastisk känsla, säger han till ITV efter matchen.

Nu laddar landet upp inför en tidig gruppfinal mot värdnationen USA den 19 juni.