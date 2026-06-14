Australien vann premiären – 20-åring tog dubbla rekord
Australien tog en viktig premiärseger i VM när man besegrade Turkiet med 2–0. 20-årige Nestory Irankunda slog dessutom dubbla rekord under matchen: yngst att starta för landet och yngste australiske målskytten i VM-sammanhang.
– Att få göra det där målet i dag var otroligt. Det är en fantastisk känsla, säger han till ITV efter matchen.
Nu laddar landet upp inför en tidig gruppfinal mot värdnationen USA den 19 juni.
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