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John McGinn firar segern. (Charlie Krupa /AP/TT)
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Skottlands första seger sen matchen mot Sverige 1990

Av Linnea Järkstig
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Skottland fick en skön start på sitt första VM på nästan tre decennier. Laget kammade hem en enkel vinst mot Haiti med 1–0.

John McGinn, 31, blev hjälte då han gjorde matchens enda mål.

– Det var inte mitt snyggaste mål, men vem bryr sig? Haiti är ett bra lag och vi fick verkligen kämpa för segern, säger han till BBC.

Det är landets första VM-seger sedan 1990 då Skottland vann mot Sverige med 2–1.

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tv · Sveriges Television
John McGinn: ”Hade vi kunnat spela lite bättre? Ja. Men det var en match vi behövde vinna och vi vann”
BBC
Skottland spelade sin senaste VM-match 1998
Aftonbladet
Skottland möter Brasilien i sin nästa match medan Haiti ställs mot Marocko
TT
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