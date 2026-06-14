Skottlands första seger sen matchen mot Sverige 1990

Skottland fick en skön start på sitt första VM på nästan tre decennier. Laget kammade hem en enkel vinst mot Haiti med 1–0.

John McGinn, 31, blev hjälte då han gjorde matchens enda mål.

– Det var inte mitt snyggaste mål, men vem bryr sig? Haiti är ett bra lag och vi fick verkligen kämpa för segern, säger han till BBC.

Det är landets första VM-seger sedan 1990 då Skottland vann mot Sverige med 2–1.