”Vini” räddade poäng för Brasilien: ”Riktigt uselt”

Det blev en tuff start på världsmästerskapet för Brasiliens del. Redan 21 minuter in i matchen lyckades Marockos Ismael Saibari lobba bollen över målvakten Alisson Becker och in i mål.

Trots att Marocko dominerade i första halvlek lyckades Vinícius Junior, ”Vini”, rädda en poäng för Brasilien, när han i 32:a minuten fick in ett kvitteringsmål.

– Vi startade riktigt uselt, konstaterade fixstjärnan efter matchen enligt AFP.

Brasilien kom ikapp något i andra halvlek, som blev en mållös historia.