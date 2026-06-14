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Brasiliens Vinicius Junior och lagkamraten Bruno Guimaraes firar kvitteringsmålet. (Matt Slocum /AP/TT)
Fotbolls-VMGruppspelet

”Vini” räddade poäng för Brasilien: ”Riktigt uselt”

Av Ebba Örn
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Det blev en tuff start på världsmästerskapet för Brasiliens del. Redan 21 minuter in i matchen lyckades Marockos Ismael Saibari lobba bollen över målvakten Alisson Becker och in i mål.

Trots att Marocko dominerade i första halvlek lyckades Vinícius Junior, ”Vini”, rädda en poäng för Brasilien, när han i 32:a minuten fick in ett kvitteringsmål.

– Vi startade riktigt uselt, konstaterade fixstjärnan efter matchen enligt AFP.

Brasilien kom ikapp något i andra halvlek, som blev en mållös historia.

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Fotbolls-VMGruppspeletFotbollVinicius JuniorAlisson BeckerBojan Djordjic