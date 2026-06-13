Qatar tog sin första VM-poäng någonsin mot Schweiz
Efter en historisk kvittering mot Schweiz i fjärde tilläggsminuten av Boualem Khoukhi tog Qatar sin första VM-poäng någonsin. Matchen som dominerats av Schweiz slutade därmed 1-1.
Redan i 17:e minuten hade Breel Embolo petat in en elegant straff, hans 25:e mål och 87:e landskamp, enligt TT.
Det skedde efter en kontroversiell straffsituation med Remo Freuler, som blev kapad av Qatars målvakt, enligt Aftonbladet. Eftersom VAR inte ändrade domslutet visades inte Fifas officiella offsidegrafik.
– Det är nästan som en diktatur i sättet de håller inne med bevisen och inte visar dem för fansen, säger Sky Sports Gary Neville.
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