Qatar tog sin första VM-poäng någonsin mot Schweiz

Qatars Pedro Miguel firar Boualem Khoukhis (till höger) 1-1-mål i Santa Clara, Kalifornien den 13 juni 2026.

Efter en historisk kvittering mot Schweiz i fjärde tilläggsminuten av Boualem Khoukhi tog Qatar sin första VM-poäng någonsin. Matchen som dominerats av Schweiz slutade därmed 1-1.

Redan i 17:e minuten hade Breel Embolo petat in en elegant straff, hans 25:e mål och 87:e landskamp, enligt TT.

Det skedde efter en kontroversiell straffsituation med Remo Freuler, som blev kapad av Qatars målvakt, enligt Aftonbladet. Eftersom VAR inte ändrade domslutet visades inte Fifas officiella offsidegrafik.

– Det är nästan som en diktatur i sättet de håller inne med bevisen och inte visar dem för fansen, säger Sky Sports Gary Neville.