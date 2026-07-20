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Illustrationsbild. (Rebecca Blackwell /AP/TT / AP)
KlimathotetGlobala utmaningarna

Australiens skidsäsong hotas av rekordvärme

Av Adam Lindh
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Skidorter i Australien slår temperaturrekord i juli, rapporterar Guardian. I helgen noterades maxtemperaturer på uppemot tolv grader över det normala i delstaterna New South Wales och Victoria.

Det som vanligtvis är starten på skidsäsongen har i stället präglats av varmt och torrt väder, med endast sporadiskt snöfall i många alpina områden.

I spåren av väderfenomenet El Niño i tropiska Stilla havet bedömer Australiens meteorologiska institut att vintern kommer att förbli mestadels varm och torr i landets alpina regioner.

– Det visar vilka problem ett varmare klimat sannolikt kommer att innebära för framtidens skidsäsonger, säger klimatforskaren Angus Hines vid institutet.

Han säger också att temperaturmönstret har förändrats, så att det nu är kallare närmare havsnivån än högre upp i bergen.

Skidorter har fått förlita sig på snökanoner
www.theguardian.com
Juni blev den sämsta starten på skidsäsongen sedan 1957 på grund av värmen (2 juli)
www.abc.net.au
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