Avrådan från populära badplatser i Malmö

Misstänkt algblomning gör att Malmö stad avråder från bad på Sundspromenaden och Scaniabadet i Västra hamnen, skriver lokala medier.

Särskilt barn avråds, eftersom de är mer känsliga.

– Det är både illamående och hudirritationer om man får det här vattnet i sig eller på sig, säger Lars Johansson, enhetschef på fastighets- och gatukontoret, till Sydsvenskan.

Provsvar väntas dröja ett par dagar, enligt SVT Nyheter Skåne.