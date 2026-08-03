Avrådan från populära badplatser i Malmö
Misstänkt algblomning gör att Malmö stad avråder från bad på Sundspromenaden och Scaniabadet i Västra hamnen, skriver lokala medier.
Särskilt barn avråds, eftersom de är mer känsliga.
– Det är både illamående och hudirritationer om man får det här vattnet i sig eller på sig, säger Lars Johansson, enhetschef på fastighets- och gatukontoret, till Sydsvenskan.
Provsvar väntas dröja ett par dagar, enligt SVT Nyheter Skåne.
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