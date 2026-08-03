Kulturkrock när badvakter gjorde utbyte: Annorlunda

Solvanor på stranden verkar på många håll vara något kulturellt. Detta blev inte minst tydligt när en grupp utländska badvakter nyligen deltog i ett internationellt utbyte i Danmark, rapporterar Danmarks Radio.

– Australienare är förvånade över hur länge vi är på stranden. Några danskar kommer ju på morgonen och åker sedan inte hem förrän i slutet av eftermiddagen. I Australien är det annorlunda, säger arrangören Anders Hammer till kanalen.

Nordiska strandbesökare tenderar å andra sidan att vara mer lyhörda för instruktioner. I Australien får badvakter lägga mycket tid på att uppmana folk att bada ”mellan flaggorna”.