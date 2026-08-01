Nya måslarmet: Spetsas med grillpinnar

Fågelskyddet i Spillepengen har fått in flera bilder på måsar som spetsats av grillpinnar.

Sommarens grillmiddagar kan sluta i tragedi för fåglar. Den senaste tiden har Fågelskydd Spillepengen i Skåne fått in flera larm om att måsar har spetsats av grillpinnar, rapporterar P4 Malmöhus.

– Vi har haft fall där de stuckit ut genom halsen. Vi har haft fall där den stuckit ut genom huvudet, säger föreningens ordförande Kenneth Bengtsson.

Olyckorna inträffar sannolikt när det finns mat kvar på grillspettet, vilket ofta blir en oemotståndlig munsbit för en fågel. Enligt Kenneth Bengtsson får föreningen varje sommar samtal om liknande incidenter, och han uppmanar alla att inte slänga grillpinnar på marken.