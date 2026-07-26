Var tredje apotek har kortare öppettider i sommar

Nästan var tredje apotek drar ner på öppettiderna i sommar för att kunna ge sina anställda semester, rapporterar SVT Nyheter.

Av de 435 apoteken som har förändrade öppettider ligger de flesta på landsbygden. I Broby i den skånska kommunen Östra Göinge hade apoteket bara öppet en dag i veckan i juni. Vanligtvis är det bara stängt en dag i veckan.

– Det är många äldre som drabbas hårt, de som inte har bil till exempel, säger Pia Johansson som bor på orten.

Enligt de stora apotekskedjorna är det en konsekvens av att det råder brist på farmaceuter.