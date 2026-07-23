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Solviksbadet i Bromma under sommaren 2026. (Pär Bäckström/TT)
Sommaren

Färre drunkningar förbryllar: ”Skulle vilja veta varför”

Av Tomas Ekelund
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Trots många soldagar har färre drunknat under den här sommaren än i fjol, vilket förbryllar experter. Utvecklingen är glädjande, säger Göran Bertilsson på Svenska livräddningssällskapet till SvD.

– Samtidigt skulle vi vilja veta varför, säger Göran Bertilsson på Svenska livräddningssällskapet till tidningen.

I juni dog åtta personer i drunkningsolyckor i Sverige, vilket nästan är en halvering jämfört med i fjol.

– Då var det exceptionellt många drunkningar, säger Bertilsson till Göteborgs-Posten.

Första halvåret drunknade 22 personer – ner från 40 personer i fjol
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
”Vi vet att när det är bra väder så har vi mycket drunkningar”
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
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SommarenSvenska Livräddningssällskapet