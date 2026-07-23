Färre drunkningar förbryllar: ”Skulle vilja veta varför”
Trots många soldagar har färre drunknat under den här sommaren än i fjol, vilket förbryllar experter. Utvecklingen är glädjande, säger Göran Bertilsson på Svenska livräddningssällskapet till SvD.
– Samtidigt skulle vi vilja veta varför, säger Göran Bertilsson på Svenska livräddningssällskapet till tidningen.
I juni dog åtta personer i drunkningsolyckor i Sverige, vilket nästan är en halvering jämfört med i fjol.
– Då var det exceptionellt många drunkningar, säger Bertilsson till Göteborgs-Posten.
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