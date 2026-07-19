Tryck på campingplatserna – på väg mot nytt rekordår

Svenska campingar går mot ett ännu bättre resultat än rekordsommaren 2025, rapporterar TV4 Nyheterna.

I Svensk Campings undersökning tidigare i somras rapporterade 69 procent av medlemsföretagen att bokningsläget var bättre eller lika bra som i fjol. Enligt branschorganisationen befinner sig hela campingnäringen i en ”långsiktigt stark tillväxt”.

På Ansia camping i Lycksele är det fullsatt. Turister från Norge, Finland och andra europeiska länder trängs med svenskarna.

– Folk gillar att campa och utvecklingen efter pandemin gjorde att nya människor upptäckte campingvärlden, säger Anders Långström, destinationsansvarig vid campingen, till TV4.