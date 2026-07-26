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En skrikande mås på en skorsten i Malmö med Turning Torso i bakgrunden. (JOHAN NILSSON / TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommaren

Fågelskyddaren: Bilister i Malmö kör på måsar med flit

Av Tor Gasslander
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För Malmös många måsar är juli den farligaste månaden, rapporterar P4 Malmöhus. Måsungar som håller på att lära sig flyga hamnar ofta i trafikolyckor, och enligt Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng kör bilister ibland på fåglarna med flit.

– De är ju inte älskade av alla, de här fåglarna, säger han, och beskriver juli som en ”hemsk månad”.

Andra bilister råkar skada måsar eftersom de räknar med att fåglarna ska hinna flytta på sig
Sveriges Radio
Hybridmåsar från USA kan ha kommit till Sverige (18 juli)
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Klagomålen på måsar i Stockholm ökar i år (13 juli)
Aftonbladet
Tidigare i juli slog Malmöborna larm när en mås fastnat på en kyrkspira (7 juli)
Sveriges Radio
Fågelskydd Spillepeng får just nu väldigt många samtal om skadade måsar
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
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