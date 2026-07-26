Fågelskyddaren: Bilister i Malmö kör på måsar med flit
För Malmös många måsar är juli den farligaste månaden, rapporterar P4 Malmöhus. Måsungar som håller på att lära sig flyga hamnar ofta i trafikolyckor, och enligt Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng kör bilister ibland på fåglarna med flit.
– De är ju inte älskade av alla, de här fåglarna, säger han, och beskriver juli som en ”hemsk månad”.
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