Fågelskyddaren: Bilister i Malmö kör på måsar med flit

En skrikande mås på en skorsten i Malmö med Turning Torso i bakgrunden.

För Malmös många måsar är juli den farligaste månaden, rapporterar P4 Malmöhus. Måsungar som håller på att lära sig flyga hamnar ofta i trafikolyckor, och enligt Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng kör bilister ibland på fåglarna med flit.

– De är ju inte älskade av alla, de här fåglarna, säger han, och beskriver juli som en ”hemsk månad”.