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Sjötomt på Gräskö i Stockholms skärgård. Arkivbild. (Hasse Holmberg / TT / FOTOGRAFERNA HOLMBERG)
Sommaren

Hemtjänst för sommargäster dyrt för små kommuner

Av Tor Gasslander
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Sommarfirare med hemtjänst kan innebära stor ekonomisk belastning för små kommuner, skriver DN.

Många små kustkommuner får under somrarna ofta ta emot betydligt fler hemtjänsttagare än de själva skickar iväg, och för en tredjedel av de så kallade vistelsekommunerna räcker inte pengarna till när hemtjänstpersonal kan behöva resa i timmar med båt till ett sommarställe.

En tredjedel av de så kallade vistelsekommunerna har kostnader som inte täcks av ersättningen från den ordinarie kommunen.

Nu öppnar både S och M för att lagstiftningen kan komma att behöva ses över om inte kommunerna hittar ett sätt att lösa frågan själva.

– Har man tillbringat alla sina somrar hela sitt liv på ett fantastiskt ställe där man har många minnen är det givetvis så att man vill fortsätta kunna göra det även som äldre, säger äldreminister Anna Tenje (M).

I Sverige har man rätt att ta med sig hemtjänst när man åker på sommarvistelse
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