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Arkivbild från Portugal 2021. (Ana Brigida / AP)
Sommaren

Italiensk gryningsräd i jakt på strandpaxare

Av Patrik Dahlin
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Semesterfirare som planerar att åka söderut och har för vana att paxa platser på stranden får se upp i fortsättningen.

I helgen genomförde nämligen italiensk polis en gryningsräd där de beslagtog parasoller och solstolar som människor ställt ut i hopp om att ha en bra plats på stranden till nästkommande dag.

Gryningsräden genomfördes utanför Neapel, och tidigare i sommar i andra delar av Italien.

”Det är ett beteende som återkommer varje sommar, men det är uttryckligen förbjudet”, skriver en lokal myndighet i Torre del Greco utanför Neapel.

Den som bryter mot reglerna riskerar omkring 5 000 kronor i böter
www.theguardian.com
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Expressen
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