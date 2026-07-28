Italiensk gryningsräd i jakt på strandpaxare

Semesterfirare som planerar att åka söderut och har för vana att paxa platser på stranden får se upp i fortsättningen.

I helgen genomförde nämligen italiensk polis en gryningsräd där de beslagtog parasoller och solstolar som människor ställt ut i hopp om att ha en bra plats på stranden till nästkommande dag.

Gryningsräden genomfördes utanför Neapel, och tidigare i sommar i andra delar av Italien.

”Det är ett beteende som återkommer varje sommar, men det är uttryckligen förbjudet”, skriver en lokal myndighet i Torre del Greco utanför Neapel.