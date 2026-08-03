Kräftsäsongen är här: ”Ganska optimalt kräftår”

Den varma våren och sommaren bäddar för god tillgång på kräftor i år, rapporterar TT.

– Jag tror att det kan vara ett ganska optimalt kräftår. Vi har haft en relativt varm vår och en ganska trivsam sommar, sett ur en kräftas perspektiv, säger Martin Karlsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Under kalla somrar dröjer det innan kräftorna ömsar skal, vilket påverkar fisket negativt.

Försäljningen av kräftor har ökat på senare år, men Richard Tellström, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, tror trots det att traditionen med kräftskivor är på nedgång och framför allt kommer leva kvar i den äldre generationen.