Bråda dagar för fiskare: ”Gäller att passa på”

Martin Karlsson, kräftfiskare i Julita, fiskar kräftor i Hjälmaren tillsammans med kollegan Jake.

När kräftfiskesäsongen är som mest intensiv är yrkesfiskaren Martin Karlsson ute varje dag i veckan, berättar han för TT.

– Det är inga problem att bli av med kräftor. Det är en bra ekonomisk säsong för oss yrkesfiskare, det gäller att passa på att jobba.

Säsongen pågår från midsommar till slutet på september. Själva kräftfisket beskriver han som väldigt enformigt.

– Det roligaste är att fiska från isen en fin vinterdag med sol.