Det katastrofala mellanårsvalet för Republikanerna kan också ha torpederat vicepresident JD Vances chanser att få ta över efter Donald Trump, skriver Washington Post.

Vance har försökt distansera sig från delar av Trumps politik sedan valet, något många bedömare menat tyder på att han förbereder sig för att ställa upp i presidentvalet.

Men efter att Demokraterna tagit över både representanthuset och senaten kan allt hända och många utmanare vädrar blod, enligt WP.

– Allting måste omprövas överallt efter vad som hände på tisdagen, säger en konservativ profil till tidningen.

Enligt Wall Street Journals källor ska flera personer nära vicepresidenten ha sagt till honom att de inte tror att vare sig han eller någon annan republikan kan vinna valet 2028.