USA:s president Donald Trump säger att hans migrationspolitik under den gångna mandatperioden kan ha gått för långt.

– Det var för hårt. Ja, jag tror att det kan ha varit för hårt, säger han i ett första klipp från en tv-intervju i CBS nyhetsprogram ”60 minutes”.

Insatserna av migrationspolisen ICE har fått hård kritik och bedöms vara en av anledningarna till Republikanernas stora valförlust.

I intervjun diskuterar presidenten även ämnen som Vita husets gulddekorationer och huruvida han kommer att hamna i himlen när han dör. Hela intervjun sänds klockan 01.00 natten mot måndag svensk tid.