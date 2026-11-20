Techmiljardärerna överger Trump efter mellanårsvalet
Techeliten vill plötsligt markera distans till sin gamle bundsförvant Donald Trump. Efter att ha öst både pengar och lovord över honom sedan han tillträdde presidentposten, verkar vindarna ha vänt i spåren av Republikanernas nederlag i mellanårsvalet, skriver DN.
Palantir-chefen Alex Karp sa nyligen att han varit demokrat i hela sitt liv, trots att han skänkte en miljon dollar till Trumps presidentkampanj.
Miljardären Peter Thiel kallade Trump-administrationen för inkompetent i en intervju tidigare i höst.
– Det är mycket jag hade fel om, sa han.
Amazongrundaren Jeff Bezos uppmärksammade häromdagen sina goda relationer till alla presidenter – och lyfte särskilt Barack Obama.
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