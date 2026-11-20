Techeliten vill plötsligt markera distans till sin gamle bundsförvant Donald Trump. Efter att ha öst både pengar och lovord över honom sedan han tillträdde presidentposten, verkar vindarna ha vänt i spåren av Republikanernas nederlag i mellanårsvalet, skriver DN.

Palantir-chefen Alex Karp sa nyligen att han varit demokrat i hela sitt liv, trots att han skänkte en miljon dollar till Trumps presidentkampanj.

Miljardären Peter Thiel kallade Trump-administrationen för inkompetent i en intervju tidigare i höst.

– Det är mycket jag hade fel om, sa han.

Amazongrundaren Jeff Bezos uppmärksammade häromdagen sina goda relationer till alla presidenter – och lyfte särskilt Barack Obama.