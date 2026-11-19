USA:s utrikesminister Marco Rubio verkar glänta på dörren till att ställa upp i presidentvalet 2028, skriver CNN.

Ett exempel är att han enligt två källor uttrycker sig allt vagare i privata samtal om livet efter utrikesdepartementet. Tidigare har Rubio försäkrat allierade om att han inte tänker kandidera, utan har siktet inställt på att tjäna pengar i den privata sektorn. Dessutom har han inte velat upprepa ett löfte om att stödja en eventuell kandidatur från JD Vance.

Därtill uppges det finnas ett växande stöd för Rubio inom Republikanerna efter det svaga mellanårsvalet. Allt fler givare, ledamöter och strateger tror att partiet med Rubio som frontfigur kan vinna tillbaka väljare med en plattform skild från Maga-rörelsens.

– Marco är det namn jag hör oftast från alla håll. Det är slående hur många som – redan före valet – sa att de verkligen ville se honom som kandidat, säger Newt Gingrich, tidigare talman i representanthuset, till CNN.