Det finns ”inga meningsskiljaktigheter” mellan JD Vance och Donald Trump om Irankriget. Det säger vicepresidenten själv till Fox News efter att han skyllt valförlusten på USA:s operationer i Mellanöstern.

Vances uttalande om kriget efter mellanårsvalet fick både experter och tyckare att spekulera i om det var ett försök att distansera sig från presidentens politik inför presidentvalet 2028 – där Vance pekas ut som en möjlig kandidat.

Vicepresidenten säger bland annat att både han och Trump är överens om att Irankriget inte ska bli ett ”evighetskrig” som slukar amerikanska resurser i Mellanöstern under lång tid.

Det är oklart om Vance vill ställa upp i presidentvalet om två år.

– När jag väl fattar ett beslut kommer jag att satsa helhjärtat på det, oavsett vad jag bestämmer mig för.