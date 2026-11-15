Det pågår ett uppror mot Joe Gruters, ordföranden i Republikanernas nationella organisation RNC, rapporterar nyhetsbyrån AP. Gruters är handplockad av Trump och det svaga resultatet i mellanårsvalet har splittrat organisationen i två falanger.

Båda falangerna läcker mejl och annat material från den andra sidan och konflikten har fått Vita huset att hota motståndarna med att dra in kampanjstöd.

Trump insisterar på att Gruters ska sitta kvar. Enligt en källa har han under ett möte hotat kritikerna med att dra in sitt personliga stöd och inte låta dem använda hans namn eller bild vid donationskampanjer.