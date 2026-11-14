USA:s vicepresident JD Vance med president Donald Trump. Vance har lyfts som en eventuell efterträdare när Trumps mandatperiod går ut.

Att ställa upp i presidentvalet 2028 vore ett ”självmordsuppdrag” för vilken högt uppsatt republikan som helst, säger en källa inom partiet till The Hill.

– Hur kan en kandidat ställa upp 2028 när man kommer att behöva kritisera den sittande presidentens politik? En president som har massor av inflytande för väljarbasen? säger källan.

Efter Republikanernas katastrofala förlust i mellanårsvalet har toppar som vicepresident JD Vance avråtts från att ställa upp 2028. Enligt den mångåriga partistrategen Susan Del Perico är drömscenariot för Vance att Donald Trump låter bli att ge honom sitt stöd. Då kan Vance peka på det för att dra sig ur en presidentkampanj som annars skulle bli smärtsam.

I stället ska partiet lägga sitt krut på valet 2032.