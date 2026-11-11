Donald Trump uppger att varje republikan röstade till försvarsminister Pete Hegseths fördel i USA:s representanthus i natt. Det skriver han på Truth social.

”Varenda republikan, förutom Thomas Massie som är en stor förlorare, röstade för Pete.”

Maga-kritiske republikanske ledamoten Massie var den som ville avsätta Hegseth på grund av hans roll i USA:s krig och militära insatser i Iran, Jemen och Venezuela.

211 röstade emot att ställa Hegseth inför riksrätt, medan 204 röstade för. Trump passar på att berömma Hegseth för hans insatser och anklagar Demokraterna för att ”använda USA som ett vapen”.