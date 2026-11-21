Minst två av Donald Trumps nomineringar till höga tjänster i Pentagon har stött på patrull i senaten och det ser inte ut att ändras innan Demokraterna tar kontroll över kammaren, skriver Washington Post.

Enligt tidningens källor kommer flera republikanska senatorer att sätta stopp för Austin Dahmer och Alex Velez-Green, som båda nominerats till chefspositioner. Vita huset har under flera månader försökt samla tillräckligt stöd men nu är det oklart om nomineringarna ens kommer att behandlas i år, enligt källorna.

Dessutom börjar det bli ont om tid att få igenom Trumps nomineringar till ny marinminister samt arméchef.

Enligt tidningen finns en spricka i partiet när det kommer till försvarsfrågor. Flera senatorer har varit kritiska mot att beslutet att dra tillbaka trupper från Rumänien för ungefär ett år sedan inte gjordes i samråd med kongressledamöter.