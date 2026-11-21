Statsvetaren Ross Baker tvivlar på att Demokraterna kommer att försöka ställa Donald Trump inför riksrätt när kongressens majoritet skiftar efter nyår. Till Dagbladet säger han att partiet är ”rasande” på Trump, men att ett riksrättsåtal inte tjänar något till eftersom två tredjedelar av senaten måste rösta för.

Så stort övertag kommer Demokraterna inte att få.

– Det är bortkastad tid. Alla håller med om det. Det kan till och med slå tillbaka mot Demokraterna.

Han är dock övertygad om att Demokraterna vill ”dra skam” över presidenten, till exempel genom att låta försvarsutskottet granska vad som skedde när Irankriget inleddes.