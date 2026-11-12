Elva demokrater missade onsdagskvällens omröstning i USA:s kongress om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt, rapporterar ABC News. Det kan ha blivit avgörande eftersom bara sju röster skiljde nej-sidan från ja-sidan.

Flera av dem uppger att en trafikincident gjorde dem försenade till omröstningen, som pågick i nästan en halvtimme. Sju demokrater kom till kammaren efter att omröstningen avslutats. En hade meddelat frånvaro i förväg, och tre som inte dök upp alls har inte återkommit med någon förklaring.

Republikanerna har majoritet i representanthuset, men demokraternas frånvaro kan ha fällt avgörandet eftersom sju republikaner avstod från att rösta. Demokraterna får snart majoritet i och med resultatet i mellanårsvalet, vilket öppnar för nya försök att avsätta Hegseth. För att det ska lyckas krävs dock att två tredjedelar i senaten röstar för.