USA:s representanthus har röstat ner en resolution om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt, rapporterar amerikanska medier.

Förslaget föll med 211 röster emot och 204 för. Resolutionen skickas nu till justitieutskottet, vilket innebär att försöket att avsätta Hegseth läggs på is.

Republikanerna har fortfarande majoritet i kongressen fram till den 3 januari. Då invigs den nya kongressen med demokratisk majoritet i båda kammare.

Resolutionen lades fram av den Maga-kritiske republikanske ledamoten Thomas Massie i går. Han vill avsätta Hegseth med hänvisning till hans roll i USA:s krig och militära insatser i Iran, Jemen och Venezuela.

Hegseth själv kallar anklagelserna ”ett politiskt spektakel och en fars”.