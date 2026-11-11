Demokraterna i kongressen lovar att granska president Donald Trump hårt, rapporterar Financial Times.

– Vi står inför en lavin av korruption och bedrägeri i hela Trumpadministrationen. Det är svårt att prioritera, säger Jamie Raskin som väntas bli vald till ordförande i representanthusets justitieutskott.

Den övergripande prioriteten, säger han, är att återställa ”lag och ordning och ett konstitutionellt styre”. På listan finns bland annat Trumps enorma affärsintressen som har vuxit under påverkan av hans egna beslut, politiska allierade som han benådat, allierade företag som sluppit tullar.

President Trump förnekar alla oegentligheter och har beordrat justitiedepartementet att granska de demokrater ”som hotar massor av folk”, enligt Reuters.