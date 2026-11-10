Den Trumplojale Ohiorepublikanen Jim Jordan valdes på tisdagen till minoritetsledare för republikanerna i representanthuset, rapporterar amerikanska medier.

Han utlovar en offensiv opposition med sikte på nästa val.

– Vårt jobb kan inte bara vara att peka på hur radikala de nya Demokraterna är, säger han enligt AP.

Den 62-årige ordföranden i justitieutskottet tillhör en ultrakonservativ falang inom Republikanerna.

I senaten har John Thune från South Dakota valts om som Republikanernas gruppledare. Ingen utmanade honom, enligt NBC.