Den republikanske kongressledamoten Thomas Massie har lagt fram en resolution om att ställa USA:s försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt, rapporterar AFP.

Hegseth anklagas för att ha startat Irankriget utan kongressens godkännande och för maktmissbruk som Pentagonchef. Den refererar också till Hegseths roll i de militära operationerna i Jemen och Venezuela, skriver AP.

Flera republikanska kongressledamöter säger till Politico att de tror Hegseth blir fälld, eftersom många av dem vill ha någon att skylla på efter förlusten i mellanårsvalet. Även om han skulle klara sig är det sannolikt att ett nytt riksrättsåtal väcks när Demokraterna får majoritet i kongressens båda kamrar i januari, enligt Politico.