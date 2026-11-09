Den republikanske kongressledamoten Thomas Massie hoppas att hans partikollega och försvarsminister Pete Hegseth försvarar sig mot hans resolution om riksrätt. Det säger han vid en presskonferens.

– Jag hoppas att han bemöter de åtta punkterna och inte bara felciterar Bibeln som i en Tarantinofilm, gör några armhävningar och kallar alla oss som vill ha riksrätt för feta bögar. Jag kan just ha gett er halva hans tal, säger Thomas Massie i en video publicerad hos The Hill.

Om representanthuset röstar ja i veckan ställs Hegseth inför riksrätt av senaten, enligt CNN.

Hegseth anklagas bland annat för att ha brutit mot konstitutionen genom att starta Irankriget utan kongressens godkännande.

Både president Donald Trump och utrikesminister Marco Rubio har uttalat stöd för Hegseth efter resolutionen om riksrätt, enligt The Hill och Reuters.