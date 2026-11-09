Falanger inom Republikanerna vill pressa igenom så många lagar som möjligt innan den nya kongressen svärs in med Demokraterna i majoritet den 3 januari. Det rapporterar Washington Post.

– Bara jobba varje dag – jul, Thanksgiving, nyår. Varje dag, säger den republikanske Floridasenatorn Rick Scott till Fox News.

”Vi har 59 dagar kvar och NOLL ursäkter för att slösa bort dem”, skriver kongressledamoten Kat Cammack från samma delstat på X.

Högt på agendan står utökad finansiering av Irankriget, enligt Politico. Men mer akut behöver republikaner och demokrater förhandla fram en ny budget för att undvika ännu en nedstängning av staten när den gamla budgeten är slut den 11 december.

Vidare kan senaten tvingas hantera en komplicerad riksrättsprocess mot försvarsminister Pete Hegseth, om representanthuset röstar för det i veckan.