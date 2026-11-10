I sin första presskonferens på ett halvår går USA:s försvarsminister Pete Hegseth till attack mot partikollegan Thomas Massies begäran om riksrätt.

– Det vore att säga till våra fiender att vi straffar våra egna stridande och ledare för lagliga militära operationer, säger han under den pågående presskonferensen i försvarshögkvarteret Pentagon enligt Reuters.

Han kallar begäran om riksrätt för ”en politisk fars driven av bitterhet och egoism”.

Hegseth anklagas för att ha brutit mot konstitutionen genom att starta Irankriget utan kongressens godkännande och för maktmissbruk som Pentagonchef, enligt AP. Andra punkter rör de utomrättsliga avrättningarna av besättningarna på påstådda knarkbåtar och bortförandet av Venezuelas tidigare president Nicolás Maduro.

– Det rör sig inte om brott utan om politisk oenighet, och rätt plats för att lösa den oenigheten är i debatt, i lagstiftning och i nästa presidentval, säger Hegseth.